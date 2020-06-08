В сети появилось новое видео со свидетелями крушения MH17

В сети появилось новое видео со свидетелями крушения малайзийского Boeing МН17. Его опубликовал YouTube-канал Bonanza Media.

Один из новых очевидцев житель поселка Ольховчик поделился, что услышал хлопки, а потом заметил, как истребитель пошел в сторону Дебальцево.

«Мы потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили», — добавил он.

Другой свидетель рассказал, что в какой-то момент увидел, как над головой начали летать военные самолеты, а потом прозвучал мощный хлопок.

«И увидел, уже из-за облаков падал самолет. Падал, как листья с дерева», — произнес он.

Еще один очевидец заявил, что в самолет попала маленькая ракета, однако саму ракету он не видел, а лишь заметил след от нее.

Видеозапись опубликовали создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД Украины назвали срок вынесения приговоров по делу о малайзийском Boeing

— Доступ на слушания по делу MH17 в июне будет ограничен из-за коронавируса