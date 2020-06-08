Полиция ведет переговоры со стрелком, ранившим прохожих на юго-западе Москвы

Сотрудники полиции ведут переговоры со стрелком, открывшим огонь по прохожим на улице Строителей из окна многоквартирного дома в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Со стрелком ведутся переговоры», — сказал собеседник агентства.

По информации очевидцев пришествия, стрельба продолжалась не менее 20 минут. Операция по обезвреживанию неизвестного ведется уже полтора часа.

В настоящее время вокруг дома, где засел стрелок, выставлено оцепление. На место прибыла скорая помощь. Подтверждена информация о двух пострадавших.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «хулиганство» после того, как неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по прохожим на юго-западе Москвы.

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