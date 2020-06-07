В Башкирии спустя два дня нашли пропавшего шестилетнего мальчика
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В Башкирии нашелся шестилетний мальчик, который два дня назад не вернулся домой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МВД региона.
«Мальчик найден живым на берегу реки, он отсутствовал дома две ночи», — сказали в пресс-службе.
Сейчас ребенка осматривают медики.
Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве шестилетнего ребенка в Салаватском районе. Поисками занимались следователи, криминалисты, сотрудники МВД, МЧС и добровольцы.
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