Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что отмена может произойти 14 июня.

«Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил источник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти могут принять «более радикальные, более серьезные решения» по смягчению ограничений.

В столице коронавирусом заразились 195 тыс., вылечились 102 тыс., скончались почти три тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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