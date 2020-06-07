Губернатор Подмосковья рассказал о планах на временные госпитали для заболевших COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что временные госпитали для лечения заболевших коронавирусом в ближайшее время разбирать не планируют, передает ТАСС.

Они будут оставлены в резерве на случай второй волны заражения инфекцией, пояснил Воробьев.

Речь идет о временных госпиталях в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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