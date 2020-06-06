Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу

Жители Китая очень любят российскую колбасу и всегда стараются закупиться ею вдоволь, когда приезжают в приграничные с Россией зоны. Об этом говорится в статье издания Sina.

По словам автора, вкус колбасы из России очень сложно забыть.

«Они [россияне] разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными», — говорится в публикации.

В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса — жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.

Он отметил, что в тех продуктах, которые есть в Китае, слишком много крахмала, а настоящая колбаса встречается крайне редко, кроме того, стоит она слишком дорого.

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