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Врач, смотрящий телешоу, диагностировал у гостьи рак, о котором она не знала

LADBible: врач посмотрел телешоу и заметил у гостьи признаки рака, о котором она не знала

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ABC

Врач из США посмотрел телешоу и диагностировал у гостьи рак, о котором она не догадывалась, пишет LADBible. Теперь женщина уверена, зоркий глаз медика спас ей жизнь.

Как рассказала Николь МакГиннесс, она вместе со своим отцом приняла участие в съемках телешоу, посвященного рынку недвижимости. Доктор Эрих Фойгт был одним из тех, кто посмотрел этот выпуск, заметив на шее женщины шишку, которая, по его мнению, могла свидетельствовать о том, что у незнакомки рак щитовидной железы.

Медик посчитал своим долгом узнать контакты Николь и связаться с ней, чтобы сообщить ей о своем неприятном открытии.

«Мне показалось, что она не подозревала об этом», — объяснил свой мотив доктор.

Эрих опубликовал в своих соцсетях фото МакГиннесс, попросив помощи в ее поисках. Вскоре подписчики мужчины нашли женщину, и благодаря этому встреча доктора и Николь все же состоялась.

При личном общении Фойгт рассказал МакГиннесс о тревожном симптоме и посоветовал ей как можно скорее обратиться к специалистам за помощью. Николь отнеслась к словам мужчины серьезно и пошла в больницу.

Врачи в клинике подтвердили, что это была злокачественная опухоль. К счастью, новообразование было на начальной стадии, поэтому хирурги успешно удалил шишку.

«Я благодарна Эриху, что осталась жива», — прокомментировала Николь.

Ранее врачи в США спасли 30-летнюю женщину с девятикилограммовой опухолью на спине.

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