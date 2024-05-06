Украинец попытался сбежать из страны с паспортом сестры

Погранслужба Украины задержала мужчину, пытавшегося сбежать за границу с паспортом сестры. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

44-летний мужчина крепкой комплекции надел непроглаженную юбку, бюстгальтер, парик и футболку и пытался в таком виде пересечь границу. В отношении мужчины был составлен административный протокол, его дело будет передано в суд.

До этого кабмин Украины продлил отсрочку от призыва сотрудникам железной дороги.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.