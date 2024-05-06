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Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина

Стано: Боррель выступает против участия представителей ЕС в инаугурации Путина

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступает против участия представителей Европейского союза (ЕС) на церемонии инаугурации Владимира Путина, однако единой позиции на данный момент не сформировано. Об этом заявил представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

По его словам, разосланные Кремлем приглашения на церемонию инаугурации доставлены в представительства стран ЕС в Москве.

«Мы сейчас обсуждаем со странами — членами ЕС форму нашего ответа. Мы всегда стремимся иметь скоординированный подход ЕС везде, где это возможно, во внешней политике... Финальное решение еще не принято», – отметил Стано.

В то же время он добавил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель «против того, чтобы ЕС участвовал в этом событии в Москве».

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России состоялись с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее в Госдуме заявили о провокациях перед инаугурацией Путина.

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