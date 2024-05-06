Экс-игрок «Ливерпуля» заявил, что Месси и Роналду терпеть не могут друг друга

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о многолетнем противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Его слова передает Football365.

«Они не хотят проигрывать друг другу. Они, определенно, сделали друг друга лучше. Но я думаю, что они, вероятно, не смогут этого оценить, пока не закончат карьеру. Держу пари, что, пока они играют, они терпеть не могут друг друга. Что бы ни делал один, другой ответит ему взаимностью. Они никогда не могли получать столько удовольствия от того, что сделали, потому что знали, что другой вернется, чтобы забить еще больше голов», — сказал Каррагер.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В матче чемпионата против «Нью-Йорк Ред Буллз» аргентинец впервые в карьере сделал пять результативных передач и забил гол.

Ранее сообщалось, что пять известных тренеров отказались возглавить «Баварию».