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Пожар в дачном кооперативе под Иркутском перекинулся на жилые дома

Пожар в дачном кооперативе Вихоревка под Иркутском перекинулся на жилые дома

Пожар в дачном кооперативе Вихоревка под Иркутском перекинулся на дома в частном секторе. Об этом сообщил мэр Братского районе Александр Дубровин в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал жителей частного сектора в Вихоревке покинуть свои дома.

До этого Дубровин заявил, что в дачном кооперативе в Вихоревке в Иркутской области начался верховой пожар. Отмечается, что порывистый ветер и сухая погода могу стать причиной моментального распространения огня по растительности и заброшенным строениям.

Из-за опасности распространения огня началась эвакуация дачников, для них подготовили автобус, но многие выезжают на своих автомобилях. На месте работают сотрудники МЧС и добровольцы, которые тушат огонь.

Накануне в Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина. Площадь возгорания составила 800 кв. м. По данным МЧС, к борьбе с огнем были привлечены 37 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее житель Улан-Удэ рассказал о сильном пожаре, в котором «сгорели заборы и сараи».

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