Продюсер объяснил резкие слова Эмили Блант в адрес Кончаловского: «Движет обида»

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru объяснил резкие слова актрисы Эмили Блант в адрес Андрея Кончаловского обидой на режиссера.

«В таких случаях в основном людьми движет обида, когда артист считает себя заслуженным, чтобы претендовать на эту роль и его утвердили. И тут вдруг режиссер считает по-другому и выбирает другого персонажа. Конечно, артист в расстроенных чувствах может наговорить подобные вещи, на самом деле так не считая», — пояснил Рудченко.

6 мая голливудская актриса Эмили Блант рассказала о негативном опыте работы с российским режиссером Андреем Кончаловским. Эмили Блант встретилась с режиссером, когда ей было 19 лет. Актриса проходила пробы на роль молодой возлюбленной короля Генриха II в драме «Лев зимой» в 2003 году. Звезда «Оппенгеймера» также назвала российского режиссера «мерзким». В итоге Андрей Кончаловский утвердил на эту роль свою супругу Юлию Высоцкую.

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