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Сотрудники банка взяли женщину в заложники из-за долга ее мужа

В Индии сотрудники банка удерживали жену должника, не заплатившего по кредиту

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Shutterstock

В Индии сотрудники банка незаконно удерживали женщину, муж которой просрочил платеж по кредиту. Об этом сообщает News9Live.

Известно, что муж пострадавшей взял у банка в долг 35 тыс. рупий (около 38 тыс. рублей) и был обязан еженедельно выплачивать 770 рупий (около 840 рублей) в течение 52 недель, но в этот раз не внес на счет указанную сумму.

1 мая к нему домой отправился банковский служащий по имени Суба. Он не нашел должника, но похитил его жену и отвез ее в банк. Вскоре супруг жертвы узнал, что его супругу держат в заложниках. Он попробовал освободить ее, но в банке заявили, что отпустят женщину, когда мужчина оплатит задолженность.

В итоге должник погасил задолженность в присутствии полицейского и забрал жену домой.

Ранее женщину спасли от экс-бойфренда после того, как она написала работодателю, что ее похитили.

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