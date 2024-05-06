Россия анонсировала учения с отработкой запуска ядерного оружия

Генштаб Вооруженных сил (ВС) России по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.

В ходе учений, которые «пройдут в ближайшее время», будет в том числе отработан весь комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия, добавили в ведомстве.

В сообщении министерства уточняется, что Путин поручил провести тренировочные мероприятия «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

В связи с какой именно потенциальной опасностью для России запланированы учения, в заявлении Минобороны не уточняется. При этом указано, что учения проводят «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».

В начале мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в соцсетях намекнул на планы ВСУ разрушить Крымский мост. Он опубликовал надпись «Керченские мосты», но на самом изображении было пусто.

О подобном намерении прямо говорил и президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле. По его словам, соответствующая задача будет включена в план нового контрнаступления на 2024 год.

3 мая агентство Reuters опубликовало материал о том, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил о праве Украины наносить удары британским оружием по целям внутри России.

Вскоре после этой публикации представитель МИД России Мария Захарова призвала Кэмерона вспомнить о том, что Россия является страной с ядерным оружием.

Ранее в Кремле прокомментировали намеки Украины на уничтожение Крымского моста.