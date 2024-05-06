Поставки коксующегося угля из РФ в Индию побили рекорд

Индия в 2023-2024 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) нарастила импорт металлургического угля из России почти в три раза по сравнению с предыдущим годом — до рекордных 15,1 млн тонн. Это следует из статистических данных аналитической компании BigMint, на которые ссылается ТАСС.

В целом за прошедший финансовый год Индия импортировала 73,2 млн тонн коксующегося угля. Доля российских поставок в общем объеме индийского импорта этого вида топлива увеличилась с 8% в 2021-2022 году до 21% в 2023-2024 финансовом году.

Резкий рост закупок Индией российского металлургического угля эксперты связывают с существенными скидками, которые предоставляли российские экспортеры азиатским потребителям. Вместе с тем поставки из России по-прежнему значительно отстают от лидирующей на индийском рынке Австралии, обеспечившей в 2023-2024 финансовом году 40,4 млн тонн коксующегося угля.

В то же время Китай, являющийся другим крупным покупателем российского угля, в последнее время проявляет к нему гораздо меньший интерес. Как сообщало в конце апреля агентство Bloomberg, в первом квартале 2024 года поставки угля из РФ в КНР упали на 22% из-за наличия более дешевых альтернатив на мировом рынке.

Причиной удорожания российского угля для Китая стали в том числе повышенные железнодорожные тарифы на его транспортировку. На фоне этого китайские компании предпочли переключиться на более выгодных поставщиков.

Рост импорта индийскими компаниями российского коксующегося угля по льготным ценам позволил им компенсировать хотя бы частично ограничения на поставки из традиционных стран-экспортеров вроде Австралии. При этом резкое расширение российского присутствия на индийском рынке угрожает вытеснением поставщикам из других стран, не располагающих возможностью предложить такие же скидки.

До этого стало известно, что почти половина угольных компаний в России оказались убыточными.

Ранее Индия выдала разрешение на морское страхование российским компаниям.