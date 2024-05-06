Бывший эстонский офицер назвал условие победы Украины

Подполковник ВС Эстонии в отставке Лео Куннас заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией без увеличения Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 1,5-2 млн человек. Об этом сообщает портал ERR.

Куннас уточнил, что 1,5-2 млн человек — это минимальное количество, на которое нужно увеличить ВСУ.

«Чтобы выиграть войну, Украине нужно увеличить армию, вооруженные силы, как минимум до полутора миллионов, а лучше до двух миллионов», — уточнил экс-подполковник.

Он уточнил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы привлечь находящихся за границей украинцев к участию в конфликте.

По словам Куннаса, эти процессы не проходят быстро и вероятно могут занять 1-2 года.

До этого спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что проблема украинских беженцев становится все более опасной для Европы и может перерасти в новый миграционный кризис.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.