Инициатива в конфликте на Украине принадлежит России, считает глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его цитирует Politico.

«Инициатива на стороне российской армии», — сказал он.

Сикорский отметил, что предоставленный американцами пакет помощи Украине в размере $60,8 млрд недостаточен, чтобы обеспечить Украине победу в конфликте, но он дает Киеву дополнительное время. Он заявил, что благодаря этому пакету со стороны Соединенных Штатов можно быть уверенными в том, что Украина не проиграет в текущем году.

До этого командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис заявил, что Украине, возможно, придется отдать часть своих территорий для сохранения государственности.

В конце марта экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечего им противопоставить.

Ранее на Западе объяснили переход инициативы в СВО России.