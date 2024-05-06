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Высокие тарифы в Китае оставят французов с миллионами бутылок непроданного коньяка

Рост пошлин КНР на коньяк грозит обвалом продаж для французских компаний

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Shutterstock

Высокие пошлины Китая на импортируемый из Евросоюза бренди могут оставить французские компании с огромными запасами коньяка, который будет трудно реализовать на других рынках. Об этом пишет Reuters на основе отраслевых данных.

В январе Китай открыл антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС, вызвав опасения, что коньяк может повторить судьбу австралийского вина, для которого были введены пошлины до 218,4%. При этом издание напоминает, что Китай уже проводил аналогичную процедуру с экспортом австралийского вина, в итоге экспорт рухнул с 1,1 млрд почти до нуля.

Предполагается, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию 15 мая французские власти планируют поднять вопрос об антидемпинговом расследовании в отношении коньяка. По данным BNIC, на долю Китая в 2023 году пришлось 19,4% экспорта коньяка. При этом китайский рынок является одним из самых прибыльных, пишет агентство.

В худшем сценарии производители будут вынуждены распродавать огромные запасы коньяка по сниженным ценам, предупреждают аналитики.

По расчетам Reuters на основе данных BNIC, в 2023 году на складах во Франции хранилось около 2 млрд бутылок коньяка, 97% из которых предназначалось для экспорта. Если доля Китая осталась на уровне 19%, то минимум 368,6 млн бутылок были ориентированы на китайский рынок. В прошлом году Франция экспортировала в КНР чуть более 35 млн бутылок.

«Они окажутся с этим огромным количеством коньяка на складе к северу от Бордо. Трудно представить, как они решат эту проблему», — говорит аналитик Джереми Уайатт.

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