В Волгограде мужчина удерживал в квартире пятерых детей и травмировал своего сына

В Волгограде сотрудники полиции штурмовали квартиру мужчины, который взял в заложники пятерых детей. Об этом сообщили в полиции региона.

Сегодня полицейские выехали к дому на Рионской улице, получив сообщение о том, что 45-летний житель Дзержинского района причинил телесные повреждения своему 13-летнему сыну и удерживает в квартире пятерых детей.

Силовики потребовали, чтобы мужчина открыл дверь, но тот требования проигнорировал. К тому времени на место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Волгоградской области, а также следственно-оперативная группа.

Волгоградца удалось задержать только после штурма, проведенного при содействии сотрудников Росгвардии, задержанного доставили в отдел внутренних дел. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, остальные дети, находившиеся в квартире, не пострадали.

Известно, что до сих пор в поле зрения ПДН семья не попадала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пьяный петербуржец забаррикадировался в чужой квартире и взял в заложники мать с сыном.