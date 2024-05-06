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Полиция разыскивает военнослужащего, подозреваемого в убийстве сослуживцев

Baza: в ДНР разыскивают подозреваемого в убийстве шестерых сослуживцев

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Телеграм канал «Baza»

Полиция разыскивает военнослужащего, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным правоохранителей, 4 мая 57-летний младший сержант Юрий расстрелял шестерых военнослужащих гаубичного артиллерийского дивизиона и скрылся с места преступления. Отмечается, что у мужчины при себе может быть автомат АК-12 с глушителем и боекомплектом.

Авторы канала сообщают, что мужчина попал на службу в феврале 2024 года из исправительной колонии.

В мае сообщалось, что волгоградский каннибал Дмитрий Малышев, съевший сердце таджика, и маньяк из Волжского Александр Масленников, который убил и расчленил двух девушек, встретились на СВО. Малышев рассказал, что они вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны РФ, а сейчас служат в подразделении «Шторм V». Каннибал также сообщил, что отправился на спецоперацию из личных убеждений, чтобы сохранить традиционные ценности.

Ранее солдат, задержанных за убийство семи человек под Херсоном, передали военной полиции.

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