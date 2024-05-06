Кандидатуру председателя правительства России утвердят 10 мая

Кандидатуру председателя правительства России утвердят на дополнительном заседании Госдумы 10 мая. Об этом сообщил депутат Александр Мажуга в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 7 мая состоится инаугурация президента России и, согласно законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия.

После чего Госдуме впервые в истории российского парламентаризма предстоит по представлению президента утвердить кандидатуры председателя правительства, а также его заместителей и федеральных министров, подчеркнул Мажуга. Их кандидатуры будут представлены депутатам новым премьер-министром.

«Поэтому 10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру Председателя Правительства. А 12 мая будем работать в своих комитетах», — добавил депутат.

6 мая председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Госдума может утвердить премьер-министра 8 мая, если президент РФ Владимир Путин предложит кандидатуру сразу после инаугурации.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с уходящим в отставку правительством.