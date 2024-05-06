Появились кадры уничтожения безэкипажного катера Украины

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры с уничтожением безэкипажного катера Украины в Черном море с помощью вертолета Ка-27.

На видео видно, как украинский безэкипажный катер маневрирует в воде, после чего появились всплески от ведущегося по нему огня. Затем в кадре появляется вертолет Ка-27, с борта которого обстреливают дрон.

В итоге российские вертолетчики уничтожили дрон — боевая часть катера сдетонировала.

Также российские военные сбили украинский самолет в зоне СВО. Помимо этого, российские военные за сутки уничтожили 23 беспилотника противника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска на рубежах в ЛНР отбили более 120 атак ВСУ за апрель. По его данным, в результате попыток ВСУ остановить ВС РФ они потеряли около 17 185 солдат и наемников, что на 3935 человек больше, чем в марте.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.