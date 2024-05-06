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Борис Вишневский вернулся в Санкт-Петербург

Зампредседателя «Яблока» Борис Вишневский вернулся в Санкт-Петербург

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Александр Гальперин/РИА Новости

Заместитель председателя «Яблока» Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом) вернулся в Санкт-Петербург. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я вернулся в Петербург из давно запланированного на майские праздники небольшого семейного отпуска, и снова в строю», — сообщил он.

Политику 68 лет. Он работает депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга.

27 апреля Вишневского заподозрили в участии в нежелательной организации. 24 апреля он направил иски в суд для того, чтобы с него сняли статус «иностранного агента».

В первом иске, направленном в Василеостровский суд, он отметил, что не находится «под иностранным влиянием», а его работа связана только с реализацией его конституционных прав.

В иске в Октябрьский суд политик указал, что решение министерства юстиции о включении его в список иноагентов не позволяет ему должным образом осуществлять депутатскую деятельность, что в свою очередь вступает в противоречие с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.

Ранее Госдума приняла поправки о запрете на выдвижение кандидатуры на выборах для иноагентов.

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