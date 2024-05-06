Стало известно, когда Орбакайте выступит в России

Певица Кристина Орбакайте планирует начать давать корпоративы в России с 1 июня — она выступит в Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, творческое возвращение в Россию артистка планировала еще на 8 мая, когда должна была выступить в Кремле. Однако планы пришлось отложить из-за слов матери, певицы Аллы Пугачевой, которая заявила, что «нормальные» люди в Россию возвращаться не планируют. После июньского концерта Орбакайте намеревается давать частные выступления в РФ за гонорар в 5,5 миллионов рублей и условия райдера.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и младшими детьми, а затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре и получила местные паспорта. Семья Орбакайте проживает в США, сама певица живет на две страны.

Недавно Орбакайте вышла в свет в платье с арт-портретом Пугачевой. Исполнительница позировала в креативном наряде своему мужу бизнесмену Михаилу Земцову и поделилась кадрами в соцсетях.

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