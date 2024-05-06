«Ужас, что творится»: жители рассказали о пожарах под Братском

В пригороде Братска сильный природный пожар охватил дачные кооперативы. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Павел. По его словам, сгорело несколько домов, а площадь пожара растет из-за сильного ветра.

«По поводу обстановки в самом городе Братске, в центральной части, могу доложить следующее: обстановка стабильная, задымленности нет. Горят дачи в пригороде Братска — 11-й и 14-й километр. И в братском районе есть город Вихоревка, в нем тоже горят дачи. Пожары очень серьезные. На данный момент начался дождь. Распространению огня способствует очень сильный шквалистый ветер. В самом городе Вихоревка гореть начал очаг в дачных поселках. Дома пострадали. На 11-м и 14-м километре от Братска тоже, скорее всего, пострадали дачные кооперативы», — сказал он.

Жительница города Вихоревка Елена в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что из пострадавших поселков эвакуируется очень много людей.

«Да просто ужас здесь, что творится. Прям пожар открытый. Горят дома, уже дошло до поселка. Горели дачи. До города не дошло. Пожарные едут, кто-то с мигалками, а кто-то видно, что груженый водой, но плетется — на перекрестке останавливается, машины пропускает. Очень большой поток машин едет с поселка, видимо, эвакуируется», — подчеркнула она.

Еще одна жительница Братска Ксения отметила, что в самом городе также было несколько пожаров, а на трассах в пригород местами нулевая видимость.

«Над самим городом смога нет, «благодаря» сильному ветру. С утра был сильный пожар на ДОКе в жилрайоне Гидростроитель (правый берег реки Ангара). Сейчас очень сильное задымление в районе поселка Заярский (скорее всего тоже возгорание). Сильнейшие пожары в районе города Вихоревка, в районе деревни Кузнецовка (на трассе местами нулевая видимость). Конкретно по городу Братску эвакуация не нужна, пожарные расчеты работают усиленно. По поводу города Вихоревка — пожарные на месте, но их работу осложняет сильнейший ветер и огромная площадь открытого горения как дачных участков, так и лесных зон. Знаю, что у людей сгорели личные авто», — уточнила она.

6 мая стало известно, что в Иркутской области природный пожар охватил дачные товарищества. Мэр Братского района Александр Дубровин сообщил, что из дачного кооператива в Вихоревке началась эвакуация жителей — там горят четыре садоводства.

Ранее житель Улан-Удэ рассказал о сильном пожаре, в котором «сгорели заборы и сараи».