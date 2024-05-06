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Фигуристки рассказали о взаимодействии с Юлией Липницкой

Синхронистки Кольцова и Лобачева рассказали о взаимодействии с Юлией Липницкой

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Анастасия Матросова/«Газета.Ru»

Капитаны команды по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» Мария Кольцова и Софья Лобачева в интервью «Газете.Ru» о совместных репетициях и выступлениях с известными одиночницами, среди которых была Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире.

Синхронистки поднимали Липницкую в высокую поддержку на одном из ледовых шоу Евгения Плющенко. Также фигуристки выступали вместе с Ксенией Синицыной и Елизаветой Нугумановой.

«Все фигуристы очень открытые и идут на контакт, — рассказала Лобачева. — Мы легко можем друг другу что-то объяснить, если в процессе не очень понятно. Те же поддержки — мы в них профессионалы, поэтому легко можем объяснить человеку, который до этого с такими элементами не сталкивался, — и все получается».

«Им всем очень интересно наблюдать, особенно когда мы что-то прыгаем или делаем похожие элементы из одиночного катания — те же вращения, — отметила Кольцова. — Они просто хотят немножко повзаимодействовать с нами, вклиниться в нашу атмосферу, попробовать, что это такое».

Ранее Плющенко и Рудковскую похвалили за популяризацию необычного вида фигурного катания.

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