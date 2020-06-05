В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 58 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв в столице до 2864, пишет РИА «Новости».

Всего в столице коронавирусом заразились 191 тысяча, выздоровели 97 тысяч человек.

Москва начинает постепенно возвращаться к нормальному образу жизни: магазины и предприятия возобновили работу, а жителям разрешили прогулки и занятия спортом на улице.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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