У депутата в Челябинской области обнаружили коронавирус

У депутата Собрания депутатов города Троицка в Челябинской области Василия Черного обнаружили коронавирусную инфекцию, его госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб города.

Отмечается, что на самоизоляцию отправлены еще пять депутатов, которые имели контакт с заболевшим, а также часть сотрудников предприятия МУП «Электротепловые сети», которое Черный возглавляет.

По данным оперштаба, депутат не обходился без средств индивидуальной защиты.

В настоящее время он находится в горбольнице №8 Челябинска, чувствует себя хорошо.

По состоянию на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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