Пентагон выступил против использования закона о подавлении восстаний

Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования Закона о восстаниях для подавления беспорядков, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не поддерживаю обращение к Закону о восстаниях», — сказал Эспер.

Ранее американский президент Дональд Трамп обсуждал возможность обращения к этому закону, чтобы использовать армию для подавления протестов. В США армию запрещено задействовать внутри страны, кроме случаев обозначенных законом, который был принят еще в 1807 году.