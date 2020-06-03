В самарском пансионате погибли трое рабочих при ремонте коллектора

В Самарской области трое рабочих погибли при ремонте канализационного коллектора в пансионате для инвалидов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.

Сообщение поступило в спасательное ведомство в 17.54 мск.

Уточняется, что происшествие случилось в муниципальном районе Пестравский на территории пансионата для инвалидов.

«При проведении работ в канализационном коллекторе погибли трое мужчин, еще один госпитализирован», — рассказали в МЧС.

Пострадавший был направлен в ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рабочий погиб при пожаре на стройке инфекционной больницы в Новой Москве

— Два человека погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске