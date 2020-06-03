Путин отчитал красноярского губернатора из-за разлива топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство Красноярского края за запоздалую реакцию на разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает «Россия 24».

Во время совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае, губернатор региона Александр Усс прочитал свой доклад и сказал, что закончил свое выступление.

«Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — возмутился Путин, не услышав от губернатора плана действий для предотвращения ЧП.

Глава государства также задал вопрос Уссу, почему органы власти узнали о разливе топлива только через два дня.

«Мы, что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?», — добавил Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МЧС доложил Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске