Работники секс-индустрии протестуют из-за отсутствия работы в Берлине

В Берлине работники сферы сексуальных услуг вышли на протест из-за отсутствия работы на фоне пандемии нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

В акции, которая прошла у Бранденбургских ворот, приняли участие около 40 человек.

Протестующие держали в руках красные зоны, которые являются символом движения против ущемления работников секс-индустрии. На зонтах также были надписи «секс - это тоже работа».

Кроме того, участники протеста держали плакаты с критикой «шведской модели», которая предполагает криминализацию приобретения секс-услуг, то есть наказание получает клиент.