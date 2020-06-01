В Москве сохранят временные коронавирусные госпитали на год

Временные госпитали, развернутые в Москве для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сохранятся минимум на год, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Переводить весь коечный фонд на плановую работу, не имея резерва, «опасно», отметила Ракова. Кроме того, расконсервировать временный госпиталь можно в срок до трех дней, в то время как для перевода стационара COVID-19 требуется три недели, подчеркнула вице-мэр.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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