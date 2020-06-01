Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений главы государства.

Речь идет об оказании первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи россиянам.

Уточняется, что ответственным за исполнение поручения выбран глава Минздрава Михаил Мурашко. Срок его реализации — 10 июня.

При этом Минздрав должен обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в российских медучреждениях на случай, если произойдет рост заболеваемости инфекцией.

Согласно последним данным, в России выявлено 414 878 случаев CОVID-19. При этом 175 877 человек выздоровели, 4 855 скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Плановая госпитализация возобновится на следующей неделе в Москве

— В России за сутки выявлено 9 035 случаев коронавируса