Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений главы государства.
Речь идет об оказании первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи россиянам.
Уточняется, что ответственным за исполнение поручения выбран глава Минздрава Михаил Мурашко. Срок его реализации — 10 июня.
При этом Минздрав должен обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в российских медучреждениях на случай, если произойдет рост заболеваемости инфекцией.
Согласно последним данным, в России выявлено 414 878 случаев CОVID-19. При этом 175 877 человек выздоровели, 4 855 скончались.
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