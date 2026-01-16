Минфин Франции предупредил США об экономических последствиях захвата Гренландии

Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил американского коллегу Скотта Бессента, что любая попытка США захватить Гренландию «пересечет черту» и поставит под угрозу экономические отношения Европы с Вашингтоном. Об этом пишет газета The Financial Times.

Лескюр отметил, что передал такое же сообщение министру финансов США, подчеркнув «глубокую озабоченность европейцев» по поводу претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

«Гренландия — суверенная часть суверенного государства, входящего в ЕС. С этим не следует шутить. <…> Когда у нас возникают разногласия, всегда лучше оставаться вовлеченными в процесс, и именно этим мы сейчас и занимаемся. Диалог должен продолжаться до тех пор, пока не будут пересечены границы, которые не следует переступать», — отметил Лескюр.

По его словам, США и Европа уже 250 лет являются близкими союзниками, однако если произойдет вторжение американских сил в Гренландию, то «мы окажемся в совершенно новом мире», и европейцам придется «соответствующим образом адаптироваться». При этом он прямо не ответил на вопрос о том, собираются ли страны ЕС вводить санкции, если США атакует остров.

Также Лескюр подчеркнул, что, несмотря на разногласия Европы и США по вопросам Гренландии, пошлин и регулирования работы технологических компаний, Европе все еще нужно взаимодействовать со Штатами.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о намерении сделать Гренландию частью США. Власти острова и Дании, частью которой является Гренландия, выступили резко против присоединения территории к США.

14 января прошла встреча представителей США, Гренландии и Дании, однако компромисса достичь на ней не удалось. 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале совместных учений НАТО в Гренландии, тогда же в СМИ появилась информация о прибытии европейских солдат в Гренландию.

Ранее глава МИД Франции заявил о способности Европы защитить Гренландию.