Политик Сорлин: конфликт на Украине начался не в 2022-м, а в 2014 году

Конфликт на Украине начался не в феврале 2022 года, а с государственного переворота в Киеве в 2014 году. Об этом в интервью ТАСС заявил переехавший в Россию французский политик Фабрис Сорлин.

Эксперт отметил, что европейские средства массовой информации пытаются внушить людям, что война на Украине началась в феврале 2022 года, с момента начала российской специальной военной операции, когда президент России Владимир Путин якобы решил захватить республику, потому что его стране не хватает территорий.

По мнению Сорлина, любой здравомыслящий человек понимает, что это чушь.

Политик добавил, что Запад решил свергнуть бывшего президента Украины Виктора Януковича за отказ подписывать соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза (ЕС).

До этого Сорлин заявил, что сотни миллионов людей в разных странах мира поддерживают Россию, изолировать ее никогда не получится.

Ранее Путин рассказал, что нужно сделать для мира.