Трамп назвал российского хоккеиста легендарным

Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время приема в Белом доме признал российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского легендарным. Его слова транслировались на YouTube-канале Белого дома.

«Большая честь принимать эту прекрасную команду в Белом доме. Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против «Торонто Мейпл Лифс» во втором раунде», — заявил Трамп.

В декабре победа над «Вашингтоном» стала для Бобровского 446-й в НХЛ за карьеру (в 781 матче). Благодаря этому он поднялся на восьмое место в истории лиги по количеству побед среди вратарей, обойдя легенду Терри Савчука (445 побед). Абсолютный рекорд принадлежит Мартину Бродеру — 691 победа.

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из России, получивший ее дважды.

Ранее в НХЛ высказались о будущем Овечкина в США.