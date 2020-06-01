В Москве велопрокат заработал для всех желающих

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что для всех жителей столицы заработали прокаты велосипедов и электрических самокатов. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Ранее прокат на фоне пандемии коронавируса был доступен только курьерам и волонтерам.

«С 1 июня велопрокат и прокат самокатов заработают для всех. Для курьеров и волонтеров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как и в прошлом году», — рассказал Ликсутов.

Отмечается, что при использовании велосипеда важно надевать перчатки и после поездки обрабатывать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Операторы проката должны будут регулярно дезинфицировать транспортные средства.

Для поездки на велосипеде и электрическом самокате также нужно иметь при себе цифровой пропуск.

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