Проехавший через толпу протестующих в Миннеаполисе задержан

Полиция задержала водителя грузовика, который ранее чуть не въехал в толпу митингующих в американском Миннеаполисе, которые вышли на демонстрацию из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полици. Об этом в своем Twitter сообщает управление общественной безопасности города.

В полиции заявили, что водитель грузовика спровоцировал толпу мирных протестующих на трассе I-35.

Как сообщили в правоохранительных органах, он пострадал и был госпитализирован в больницу с травмами, которые не представляют угрозы для жизни.

«Он находится под арестом», — указано в сообщении.

По информации полиции, никто из участников демонстрации сбит грузовиком не был.

Ранее сообщалось, что грузовик проехал через толпу митингующих в Миннеаполисе.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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