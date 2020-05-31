Протесты прошли в Лондоне после убийства афроамериканца в США

Тысячи человек приняли участие в акциях протеста в Лондоне после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе, сообщает «Би-би-си».

Протестные акции прошли на Трафальгарской площади и у посольства США в Великобритании, указано в сообщении. Митингующие требовали призвать к ответственности виновных в смерти Флойда и положить конец расовой дискриминации.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США.

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