Россиян начали выселять из отелей Дубая

Отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них окончился оплаченный срок проживания. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

По словам вице-президента организации Артура Мурадяна, туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения туристов, а также поиском альтернативных вариантов для своих клиентов.

Он добавил, что самостоятельным путешественникам приходится самостоятельно решать вопрос с проживанием и искать свободные номера в отелях.

До этого в АТОР рассказали, что российские туроператоры расселили большинство туристов, которые остались на Ближнем Востоке из-за отмены рейсов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.