Помпео выразил соболезнования семье убитого Джорджа Флойда

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования семье афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским в Миннеаполисе. Об этом сообщает CNN.

Помпео назвал «отвратительными» действия полиции в отношении задержанного Флойда. При этом он подчеркнул, что властям предстоит выяснить, каким образом мирные протесты из-за произошедшего превратились в жестокие массовые беспорядки.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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