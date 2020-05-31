В Думе предложили включить в ОМС программу лечения от никотиновой зависимости

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич заявил о необходимости включить в страхование ОМС лечение пациентов с зависимостью от курения, передает РИА «Новости».

«Во всем мире, в том числе и в России, никотиновая зависимость признана болезнью <...> Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС», — сказал Менделевич.

Депутат также отметил, что помимо госфинансирования для клиник, которые будут лечить таких пациентов, необходимо вывести для них четкие критерии оценки эффективности работы такого рода.

По его словам, программа не будет иметь успеха, если государство не озаботится развитием спорта, в частности, строительством спортплощадок и льготами на абонементы в залы.

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