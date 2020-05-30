В России для отличившихся в борьбе с коронавирусом медиков утвердят награды

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусом, будут учреждены ведомственные награды. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков», — сказал он.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что это будут ведомственные награды для медиков, которые отличились в борьбе с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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