В России проведено свыше 10,3 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 10,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции с начала пандемии. Об этом сообщает Telegram-портал «Стопкоронавирус» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что за минувшие сутки было проведено 315,8 тыс. тестов на COVID-19.

В настоящее время под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 307 100 человек.

По состоянию на 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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