Детский омбудсмен выступила за ограничение продажи препаратов для прерывания беременности
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова уверена, что для системы защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия необходимы дополнительные законодательные меры. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, также требуется рассматривать комплекс мер по улучшению уровня соцподдержки семей с детьми и расширение льгот, как для государственного, так и частного сектора оказания услуг.
Кроме того, Кузнецова выступает за ограничение продаж в аптеках абортируемых лекарственных препаратов. Она также предложила систему финансирования лечебных учреждений, при которой количество выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.
По ее словам, больницы должны быть заинтересованы в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности.
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