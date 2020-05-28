Кремль: у Москвы один из лучших в мире показателей противодействия COVID-19

В Кремле считают, что Москва продемонстрировала один из лучших в мире показателей эффективной борьбы с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его мнению, крупнейший регион России — Московский — принял на себя самый мощный удар эпидемии. Однако, по данным Пескова, город показал один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире.

Всего на сегодняшний день в 85 регионах страны зафиксировано более 379 тыс. заболевших. С начала вспышки инфекции выздоровели 150 993 пациента, а умерли — 4 142. В Москве, по состоянию на 28 мая, выявлено 3 793 выздоровевших и 2 054 заболевших.

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