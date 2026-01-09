У Трампа нет временных рамок в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта

Трамп заявил, что у него нет рамок в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трампа не имеет временных рамок в вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«Мы делаем все, что можем. У меня нет временных рамок», — сказал он.

Как скоро он надеется положить конец конфликту, республиканец не уточнил.

Кроме того, президент США дал понять, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, только потому, что уверен в том, что Россия не попытается снова атаковать Украину.

3 января Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что Вашингтон хочет прекращения российско-украинского конфликта и в этом вопросе есть «некоторый прогресс».

Кроме того, политик в очередной раз заявил, что конфликта не случилось бы, если бы он был президентом. Он также подчеркнул, что «не в восторге» от подхода президента РФ Владимира Путина к достижению мира.

