В сенате США призвали поддержать протестующих в Иране

Член сената США от Демократической партии Джон Феттерман призвал поддержать участников антиправительственных протестов в Иране. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что все должны оказать поддержку «храбрым иранским протестующим». По его словам, необходимо развивать достигнутый Соединенными Штатами и Израилем успех, сломивший «злодейский режим» в Тегеране.

Феттерман назвал «отчаянным шагом» отключение иранскими властями интернета в стране.

8 января вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поддерживает участников мирных акций протеста в Иране.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее в Иране протестующие назвали несколько улиц в честь Трампа.