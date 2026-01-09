Во Львовcкой области возникли проблемы с газом после ударов

В селе Рудно Львовcкой области возникли перебои с газом после ударов

Перебои с газом возникли в селе Рудно во Львовской области Украины. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич в своем Telegram-канале.

«Сообщают о перебоях с газом в селе Рудно! Люди пишут: Рудно газа практически нет. Плита в кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Нет давления», — написал он.

Официальной информации от газовых служб нет.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах в городе. Предварительно, было слышно не менее шести взрывов.

Глава областной администрации Максим Козицкий рассказал о повреждении объекта критической инфраструктуры. Какого, он не уточнил. Предположительно, это может быть Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище газа.

Украинские СМИ и Telegram-каналы считают, что удар по Львовской области мог быть нанесен баллистической ракетой «Орешник» без ядерного боезаряда. Местные жители опубликовали видео и фотографии неба в регионе, которое окрасилось в ярко-красный цвет.

Ранее мэр сообщил о чрезвычайной ситуации национального уровня в Днепре.